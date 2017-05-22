ЕНД распространило свою рабочую версию избирательной программы Тбилиси

22.05.2017 17:46 "Единое национальное движение" распространило рабочую версию избирательной программы Тбилиси. По сообщению партии, окончательная программа будет разработана в результате дискуссий и консультаций с гражданами.



"Приоритетами нашего проекта являются:



- Полное запрещение строительства многоэтажных корпусов в исторических кварталах, жесткая регуляция строительства в других кварталах с обустройством озеленения, и мест для паркинга;



- Ваучер по 1000 лари на каждого новорожденного всем семьям, доход которых меньше 40 000 лари в году.



- За счет искоренения коррупции и непотизма, сокращения бюрократии, из бюджета Тбилиси будет сэкономлено 80 миллионов лари. Эта сумма пойдет на программы здравоохранения, социальной помощи, и образования;



- Содействие занятости, с формированием новой зоны развития и экономической активности на территории, высвобожденной в результате строительства объездной железной дороги.



- Финансирование программ здравоохранения и медикаментов семьям с доходом менее чем 40 000 лари.



- Обустройство в Тбилиси трех новых центральных парков.



- Ваучеры культурных, спортивных, и образовательных кружков для детей.



- Оплачиваемая стажировка и программы обмена для студентов.



- Адаптированная среда для лиц с ограниченными возможностями.



- Новая инфраструктура парковки дополнительно для 15 000 автомашин.



Рабочая версия программы включает также другие активности в сфере занятости, здравоохранения и социального обеспечения, образования, экологии и озеленения, а также транспорта. Представлены предложения с точки зрения урегулирования дорожных пробок в Тбилиси, обеспечения лучшей среды обитания, и сохранения внешнего вида Тбилиси"- заявляет партия.

















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