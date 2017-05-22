Генеральный аудитор просит парламент создать следственную комиссию по делу о нападении на него

22.05.2017 19:17 Генеральный аудитор Лаша Тордия обращается к парламенту с просьбой о создании следственной комиссии по поводу инцидента, произошедшего между ним и бывшим главным прокурором Отаром Парцхаладзе. Об этом Лаша Тордия заявил на сегодняшней пресс-конференции.



Тордия считает, что в этой ситуации ему невозможно доказать собственную правоту.



«Хочу попросить председателя парламента Грузии и парламент создать следственную комиссию, потому что мне просто невозможно доказать свою правоту, поскольку все ясно видят, что делают эти люди. Тут уже прямо подключилось МВД и главная прокуратура. Они специально демонстрируют такие кадры, которые порождают вопросы, кто был первым нападавшим и как это произошло... Смешно говорить о том, что у Михаила Чохели имеется повреждение. Смешно говорить, что Отар Парцхаледзе, оказывается, пострадавший. Сегодня уже МВД со ссылкой на т.н. нейтральных свидетелей заявляет, что, якобы, первым напал я, то есть, мы перешли на следующий этап – сперва были на том этапе, что ничего не произошло, теперь перешли на второй этап, что, будто я напал на Отара Парцхаладзе. Очень интересно развиваются события и, наверное, думаю, что наоборот я буду на скамье обвиняемых, как нападавший на столько людей. Там видно, что тех лиц больше 5-ти... У меня нет иного выхода, и я прошу создать следственную комиссию», - заявил Тордия.



Кроме того, генеральный аудитор обращается ко всем международным организациям, дипломатическому корпусу с просьбой своевременно включиться в текущие процессы.















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