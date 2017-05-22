Минобразования Грузии запретило педагогам пользоваться школьными автобусами

22.05.2017 20:38 Министерство образования и науки Грузии запретило педагогам добираться до рабочего места на школьных автобусах.



«Школьные автобусы предназначены только для учеников, а не для учителей», — сообщили корр. «Новости-Грузия» в министерстве.



Школьные автобусы обслуживают в основном детей из высокогорных регионов страны или из сел со сложным рельефом.



С 2013 года пользоваться автобусами могли 15 тысяч 174 учеников из 335 государственных школ Грузии. При этом количество учеников постоянно растет и в настоящее время в программу «Обеспечение транспортом учеников государственных школ» включены уже 66 тысяч 70 учеников из 1 212 школ Грузии.



В министерстве образования отмечают, что главной целью данной программы является безопасная транспортировка учеников до школы, а также снижение показателей опозданий и прогулов уроков.



В последнее время, отмечают в министерстве, были получены письма и от недовольных родителей, которые жаловались на то, что их дети добираются в школу в некомфортных условиях. Подобные сообщения поступили и по горячей линии министерства.



Была проведена проверка и представители службы мониторинга министерства выявили нарушения.



В частности, в переполненных школьных автобусах комфортно ездили сами педагоги, в то время как детям, с трудом помещавшимся в транспорте, приходилось стоять. Это является нарушением одного из самых основных пунктов проекта – безопасное передвижение учеников, — подчеркивают в министерстве.



В результате министерство приняло решение ужесточить контроль и еще раз напомнить педагогам, что школьные автобусы предназначены только для учеников школ.















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