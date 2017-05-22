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Президент приветствует заявление Томаса Маркерта в связи с достижением консенсуса по конституционным изменениям


22.05.2017   22:04
Президент приветствует заявление секретаря Венецианской комиссии Томаса Маркерта, который считает важным достижение консенсуса в связи с вопросами порядка избрания президента и распределения мандатов в проекте Конституции.

На заявление секретаря Венецианской комиссии с конференции в Берлине, где обсуждаются вопросы конституции Грузии, откликнулась парламентский секретарь президента Анна Долидзе.

По словам Долидзе, президент Грузии с первого же дня конституционных обсуждений заявлял, что, несмотря на различия мнений по поводу конституционных изменений, должен быть создан прецедент консенсуса и изменения в конституции Грузии, которые предусматривают очень важные системные перемены, стали документом согласия.






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