|
Президент приветствует заявление Томаса Маркерта в связи с достижением консенсуса по конституционным изменениям
22.05.2017 22:04
Президент приветствует заявление секретаря Венецианской комиссии Томаса Маркерта, который считает важным достижение консенсуса в связи с вопросами порядка избрания президента и распределения мандатов в проекте Конституции.
На заявление секретаря Венецианской комиссии с конференции в Берлине, где обсуждаются вопросы конституции Грузии, откликнулась парламентский секретарь президента Анна Долидзе.
По словам Долидзе, президент Грузии с первого же дня конституционных обсуждений заявлял, что, несмотря на различия мнений по поводу конституционных изменений, должен быть создан прецедент консенсуса и изменения в конституции Грузии, которые предусматривают очень важные системные перемены, стали документом согласия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна