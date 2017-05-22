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Кобахидзе уверен в позитивном заключении Венецианской комиссии по конституционным поправкам


22.05.2017   23:36
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что конституционные поправки парламентского большинства получат позитивное заключение Венецианской комиссии.

Как заявил Кобахидзе, эксперты Комиссии сегодня не высказывали замечаний по избирательной системе.

Напомним, что встреча проходила в Берлине.

«Консенсус особенно важен, когда дело касается конституции страны, основного закона, однако, это зависит от многих факторов, в том числе, от того, насколько созрел для консенсуса политический спектр. Мы будем стараться, главное, чтобы политическая оппозиция проявила подобающее отношение. В таком случае, консенсус будет достигнут. Наша главная задача – создать такой документ, который будет полностью совместимым с правовыми принципами и который сформирует очень совершенную систему парламентского управления. Если эта цель будет достигнута, конституция действительно заложит очень прочную конституционную основу стабильного развития наших демократических процессов», - заявил председатель парламента.






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