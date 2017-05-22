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Премьер-министр Турции прибыл в Грузию


22.05.2017   23:37
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл с официальным визитом в Грузию.

Самолет премьера приземлился в Тбилисском международном аэропорту в 20:00 часов. У трапа самолета высокопоставленного гостя, встречали министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, его заместитель Давид Дондуа, а также чрезвычайный и полномочный посол Турции в Грузии Зеки Левент Гурмукчу.

Согласно опубликованной информации, официальная церемония встречи премьер-министра Турции состоится 23 мая в 09:45 часов в администрации правительства Грузии.

Турецкого коллегу примет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

После встречи в формате один на один, состоится заседание Совета сотрудничества высокого уровня двух стран, в рамках которого запланировано подписание соглашений между правительствами Грузии и Турции о сотрудничестве в различных сферах.

После, в 13:00 часов премьеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию.

В рамках визита с премьер-министр Турции также проведет встречу с президентом Грузии Георгийем Маргвелашвили.






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