В Грузии с визитом находится премьер-министр Турции Бинали Йылдырым

23.05.2017 10:19 Грузию с официальным визитом посещает премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Премьер-министр Турции прибыл Тбилиси накануне вечером.



Как сообщают в администрации правительства Грузии, сегодня в 09:45 в администрации правительства Грузии состоится официальная церемония встречи премьер-министра Турции. Турецкого коллегу примет глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили. После встречи премьеров с глазу на глаз состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня двух стран. Будут подписаны документы о сотрудничестве в различных сферах между правительствами Грузии и Турции, после чего, в 13:00 запланирована совместная пресс-конференция премьер-министров.



Также сообщается, что Георгий Квирикашвили примет Бинали Йылдырыма на официальном обеде.

В рамках визита с премьер-министром Турции также встретится президент Грузии.















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