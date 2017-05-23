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Премьер Грузии выразил соболезнования Великобритании в связи с терактом


23.05.2017   11:05
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выражает соболезнования в связи с терактом на стадионе «Манчестер Арена».

В связи с этим премьер распространил заявление, в котором выражает поддержку правительству Великобритании и английскому народу.

«Выражаю соболезнования в связи с трагедией в городе Манчестер. Жертвами теракта стали минимум 19 человек, есть пострадавшие.

От лица правительства Грузии и грузинского народа выражаю искреннюю поддержку правительству Великобритании, английскому народу. Мы всем сердцем стоим рядом с вами в этот час испытаний.
Твердо верю, что цивилизованный мир будет действовать против терроризма еще активнее и мы общими силами добьемся мира во всем мире», - говорится в заявлении премьера.






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