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Мэрия Тбилиси объявила о завершении мероприятий по борьбе с уличной торговлей


23.05.2017   11:08
Представители городской службы по надзору мэрии Тбилиси вынесли с территории станции метро «Дидубе» и переходного моста незаконные конструкции, предназначенные для уличной торговли. Сотрудники «Тбилсервис группы» очистили территорию.

Как сообщают в мэрии Тбилиси, представители городской службы по надзору за несколько дней раньше предупредили уличных торговцев о планировавшихся мероприятиях.

По словам вице-мэра Тбилиси Гиги Николеишвили, на этом мероприятия по борьбе с уличной торговлей в столице завершены.

«Очистительные работы ведутся сразу в двух местах. Это территория станции метро «Дидубе» и переходного моста. С этого места уносят железные конструкции, которые предназначались для уличной торговли. С дирекцией рынка достигнута договоренность о том, что 160 уличных торговцев на протяжении 6 месяцев будут безвозмездно работать на территории рынка. На этом мероприятия по борьбе с уличной торговлей в столице завершаются», - заявил Гига Николеишвили.






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