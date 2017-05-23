Тордия: МВД и прокуратура объединились против государственного аудита

23.05.2017 11:34 Глава государственной службы аудита Грузии Лаша Тордия назвал брифинг в МВД «позорным» и требует создать парламентскую комиссию для расследования его конфликта с бывшим главным прокурором Отаром Парцхаладзе.



Инцидент между Тордия и Парцхаладзе произошел в ночь с 12 на 13 мая в ночном клубе «Эль Центро» в районе улицы Шардена центре Тбилиси. В связи с указанным делом начато расследование по статье 126 УК Грузии «насилие».



Тордия, который попал в больницу с черепно-мозговоой травмой, обвинил в избиении Парцхаладзе и связал это со своей профессиональной деятельностью, в частностью, с расследованием законности передачи мэрией земельных участков, в которых фигурировал бывший главный прокурор. Как утверждает оппозиция, в результате сделки с этими участками Пацхаладзе получил не меньше миллиона лари (около 300 тысяч долларов). Парцхаладзе, в свою очередь, заявляет, что Тордия был пьян и сам стал зачинщиком драки. В деле также фигурирует сотрудник Следственной службы МВД Михаил Чохели.



Сегодня МВД Грузии обнародовало на брифинге отчет, в котором говорится, что ни один опрошенный по делу свидетель не указывает на то, что Тордия избил именно Отар Парцхаладзе. Также был опубликован видематериал с одной из камер наблюдения с места инцидента, где ссора показана на дальнем плане.

В ответ Тордия провел ответный брифинг. «МВД представило видеокадры в таком ракурсе, чтобы дискредитировать меня, якобы я первый нанес удар», — сказал генеральный аудитор и потребовал опубликовать видеоматериалы с других камер наблюдения.



«Даже из опубликованных МВД кадров ясно видно, как меня первым бьет Отар Парцхаладзе. Этими же кадрами подтверждается тот факт, что речь не идет о секундной встрече. Из кадров видно, что инцидент произошел и он представлен так, чтобы мы не увидели, что последовало за этим нападением. Я хочу однозначно заявить, что МВД является заинтересованной, пристрастной стороной, которое осуществляет интерпретацию всех обстоятельств, хотя и эти кадры еще раз подтверждают, что нападание на меня было осуществлено со стороны Парцхаладзе и сопровождавших его лиц», — заявил Тордия.



«Все ясно увидели, что делают эти люди — сюда подключилось МВД и главная прокуратура. Они специально показывают такие кадры, после которых возникнут вопросы — кто был первым нападавшим. В этом заведении очень много камер, которые с очень близкого ракурса показывают, что случилось в реальности. Я требую, чтобы опубликовали запись, которая отражает реальность», — сказал Тордия.

Он назвал «смешными» заявления МВД о том, что якобы у сопровождавшего Парцхаладзе сотрудника МВД Михаила Чохели есть повреждения, а сам Отар Парцхаладзе «оказывается, является пострадавшим».



«Сейчас МВД, ссылаясь на так называемых «нейтральных» свидетелей заявляет, что якобы это я осуществил нападение. То есть мы перешли на новый этап — первым этапом было что ничего не происходило, второй этап — что это я напал на Отара Парцхаладзе. Явления развиваются очень интересно. Наверное, скоро это я буду на скамье обвиняемых как напавший на стольких людей», — отметил Тордия.



«Сегодняшний брифинг МВД был позорным, как и их действия. У меня нет другого выхода – я требую создать следственную комиссию и прошу дипломатический корпус своевременно включиться в этот процесс. Я вижу такие обстоятельства, которые вынуждают меня обратиться к подобным мерам, так как иначе я не найду никакой справедливости», — заявил генеральный аудитор.



По данным Лаши Тордия, интересен и тот факт, что сегодняшний брифинг МВД совпал с презентацией доклада службы аудита по делу, которое касается передачи мэрией земельных участков компании, принадлежащей Парцхаладзе.



«Пусть никто не думает, что мы что-то отложим. Общественность еще раз должна ясно увидеть, перед какими вызовами мы стоим. На государственную службу аудита осуществляется давление теперь уже со стороны всех служб, которые включены в расследование дела, чтобы мы не доказали свою правоту», — заявил генеральный аудитор.



«Я не собираюсь уступать и сдавать нашу институцию таким людям как Отар Парцхаладзе и тем, кто содействуют Парцхаладзе, чтобы он смог выйти сухим из воды в этой ситуации. Заверяю, что он не выйдет из этой ситуации так просто. Существуют видеокадры, на которых видно, как Отар Парцхаладзе нападает на меня и затем как меня бьют сопровождавшие его лица в течение нескольких минут изо всех сил и я добьюсь, чтобы они были опубликованы», — пообещал Тордия.



Государственная служба аудита сегодня опубликовала промежуточный отчет, касающийся передачи мэрией земельных участков, в которых фигурирует Отар Парцхаладзе.



В отчете говорится о разных подозрительных обстоятельствах , которые связаны с деятельностью компании «BSR – CDG development», принадлежащей бывшему главному прокурору.



Согласно отчету, компания «BSR – CDG development» до тех пор, пока ее собственником стал Парцхаладзе, владела земельным участком в ущелье Вере площадью 3.2 тысячи гектаров. В 2011 году на этом участке провели новую дорогу и компания с 2012 года требовала от мэрии компенсации за нанесенный таким образом ущерб. Согласно отчету, мэрия удовлетворила требование компании только спустя четыре года, в 2016 году, после того, как ее собственником стал Парцхаладзе.



«Мэрия провела переговоры и возмещение ущерба так, что в результате ущерб компании был выплачен с четырехлетним опозданием и на гораздо большую сумму, в частности, компании были переданы земли на сумму 2 миллиона 615 тысяч 100 лари (около 1 миллиона 90 тысяч долларов)», — отмечается в отчете.



По данным государственного аудита, 27 июля 2016 года, ООО «BSR – CDG development», директором и владельцем 100% доли которой явлется Отар Парцхаладзе, обратилась с письмом в тбилисскую мэрию с просьбой провести аукцион для приобретения земельного участка площадью 3 557 кв.м в районе улицы Нуцубидзе.



31 августа 2016 года мэрия объявила аукцион, на который было вынесено 3 557 кв.м земли и расположенные на ней здания общей площадью 625.6 кв.м по начальной цене 961 000 лари (около 400 тысяч долларов). Оценка недвижимости была проведена на основании выводов аудиторской фирмы ООО «Компауди», согласно которой, стоимость 1 квадратного метра земли была определена в 274 лари (около 114 долларов).



Вместе с тем служба аудита отмечает, что стоимость приватизированной земли в расположенном по соседству участке была определена Национальным бюро судебной экспертизы имени Самхараули 11 марта 2016 года в размере 464 лари (193 доллара) за квадратный метр. Соответственно, если учесть цену в 464 лари за 1кв.м, то цена участка в 3 557 кв.м (без учета зданий) должна была составить 1 миллион 650 тысяч 400 лари (около 690 тысяч долларов).



При этом в отчете аудита говорится, что объявленный аукцион был проведен без конкурентов и в нем приняла участие только компания Парцхаладзе, которая приобрела указанный участок за 975 400 лари (около 406 тысяч долларов).



Служба аудита указывает на то, что обеспечить проведение аукциона без конкурентов и победу компании Парцхаладзе помогло то условие аукциона, согласно которому, обязательным условием было объединение приобретаемого участка с соседней кадастровой единицей. Именно таким участком владела компания Парцхаладзе, а получен он был от мэрии в результате обмена, — отмечается в отчете государственного аудита.















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