Сенат штата Вашингтон официально признал Голодомор в Украине геноцидом

23.05.2017 12:43 Решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом было принято единогласно. Автором резолюции является сенатор штата Вашингтон от Республиканской партии Марк Милощиа. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.



«Голодомор был геноцидом, устроенным Иосифом Сталиным и советским режимом против народа Украины», - говорится в резолюции.



В сообщении посольства также отмечается, в слушаниях принимал участие почетный консул Украины в Сиэтле Валерий Голобородько. Он передал благодарственное письмо посла Украины в США Валерия Чалого лейтенант-губернатору штата Вашингтон, президенту сената Сирус Хабибу.



В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к государствам-партнерам о признании событий 1932-1933 годов в Украине преступлением большевиков против украинского народа. В настоящее время 14 государств признали голод 32-33 годов умышленным уничтожением украинцев, а еще 10 государств осудили эти действия, как акт уничтожения человечества, совершенный сталинским режимом.



В ходе встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил важность признания Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.















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