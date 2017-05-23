Семью экс-главпрокурора обслуживает машина финполиции - Таргамадзе

23.05.2017 13:23 В партии "Европейская Грузия" обнародовали видеоматериал, в котором фигурируют бывший главный прокурор и сотрудники финансовой полиции. По словам члена партии Гиви Таргамадзе, Отара Парцхаладзе и его семью по сегодняшний день обслуживают машины и охрана финансовой полиции.



В партии говорят, что бывший прокурор осуществляет давление на бизнес посредством финансовой полиции. Гиви Таргамадзе еще раз указывает на связи Отара Парцхаладзе и Бидзины Иванишвили.



"Его передвижение обеспечивает финансовая полиция. То есть, в данном случае сотрудники финансовой полиции представлены как в виде охраны, так и водителей. Финансовая полиция находится в его личном ведении, и это та структура, посредством которой он может повлиять на любой бизнес в Грузии, и так сказать, свести счеты с нежелательными для него людьми или фирмами"- заявил Гиви Таргамадзе.

















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