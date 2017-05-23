Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Семью экс-главпрокурора обслуживает машина финполиции - Таргамадзе


23.05.2017   13:23
В партии "Европейская Грузия" обнародовали видеоматериал, в котором фигурируют бывший главный прокурор и сотрудники финансовой полиции. По словам члена партии Гиви Таргамадзе, Отара Парцхаладзе и его семью по сегодняшний день обслуживают машины и охрана финансовой полиции.

В партии говорят, что бывший прокурор осуществляет давление на бизнес посредством финансовой полиции. Гиви Таргамадзе еще раз указывает на связи Отара Парцхаладзе и Бидзины Иванишвили.

"Его передвижение обеспечивает финансовая полиция. То есть, в данном случае сотрудники финансовой полиции представлены как в виде охраны, так и водителей. Финансовая полиция находится в его личном ведении, и это та структура, посредством которой он может повлиять на любой бизнес в Грузии, и так сказать, свести счеты с нежелательными для него людьми или фирмами"- заявил Гиви Таргамадзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Чартерные рейсы свяжут Бейрут с Тбилиси и Батуми
Грузинские банки в десятке самых прибыльных в мире - Дондуа
Модельный бизнес Грузии недоволен законодательством
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданин Германии задержан на абхазской линии оккупации
На абхазской линии российской оккупации найден труп мужчины
Сухуми и Москва договорились о порядке формирования ИЦК
Цихелашвили прокомментировала «соглашение» между Сухуми и Москвой
Абхазов пригласили в США, но визу не дали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чеченцам в Германии разослали сообщение с угрозами
В Армении предлагают упразднить одну из министерских должностей
На саммите ОЧЭС в Стамбуле принята итоговая декларация
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна