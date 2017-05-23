Состоялось заседание Совета грузинско-турецкого стратегического сотрудничества высокого уровня

23.05.2017 15:04 Очевидное подтверждение сформировавшегося стратегического партнерства, и дружеских отношений между двумя государствами - так оценил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили диалог в рамках второго по ряду заседания высокого ранга Совета стратегического партнерства и дружеских отношений между Грузией и Турцией, и назвал его четкой позицией, выраженной высшими властями двух стран с точки зрения углубления отношений.



На заседании Совета стратегического сотрудничества, который проводился под руководством премьер-министров Грузии и Турции, присутствовали члены кабинета министров.



В рамках заседания Совета стратегического сотрудничества Грузии и Турции высокого уровня, премьер-министры двух стран подписали "Заявление Тбилиси", по которому стороны еще раз подтвердили свое уважение в отношении 25-летия установления дипломатических отношений, и отметили, что сотрудничество и дружба между двумя странами является гарантией регионального мира, стабильности, и благоденствия.



Сегодня же между двумя странами были подписаны важные документы: "Совместное заявление о сотрудничестве между Министерством юстиции Грузии и Министерством юстиции Республики Турция". Декларация "Об учреждении совместной экономической и торговой комиссии между Грузией и Республикой Турция" (JETCO). "Программа сотрудничества в сфере культуры между правительством Грузии и правительством Республики Турция". "Меморандум о сотрудничестве в сфере кибер безопасности между Министерством юстиции Грузии и Министерством транспорта, мореходства, и коммуникации Республики Турция".

















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