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Глава НБГ призывает население проявить бдительность во время обмена валюты в валютных киосках
23.05.2017 15:06
Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе призывает население проявить бдительность во время обмена валюты в валютных киосках. По его словам, НБГ продолжает проверку пунктов обмена валюты.
Гвенетадзе также отметил, что нарушения в валютных киосках особенно активизируются с наступлением туристического сезона.
"Не хочу, чтобы у проверки был сезонный характер, но когда активизируется туристический сезон, увеличиваются нарушения. В ходе проверки в Батуми были разного рода нарушения. Существуют правила обмена валюты, обменные курсы должны удовлетворять эти требования. Проверка произошла именно в соответствии с этими правилами. Существуют правила против отмывания денег, и требования закона, и именно исходя из этого, принимаются санкции"- заявил Коба Гвенетадзе.
Президент Национального банка Грузии призвал население, проявлять больше осторожности в отношении валютных обменных пунктов.
"Призываю население, внимательно посмотреть, какую делают транзакцию, и если обнаружат какие-либо нарушения, обязательно сообщить нам на горячую линию Национального банка"- заявил Коба Гвенетадзе.
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