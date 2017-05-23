Премьер-министр Грузии провел встречу с турецким коллегой

23.05.2017 15:27 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял в администрации правительства турецкого коллегу Бинали Йылдырыма.



По информации администрации грузинского правительства, темами беседы были – последующее углубление дружеских отношений между странами и основные направления стратегического сотрудничества.



Георгий Квирикашвили отметил, что правительство Грузии придает большое значение дальнейшему углублению дружеских отношений с Турцией и на тесное сотрудничество между странами указывает также формат совета по грузино-турецкому стратегическому сотрудничеству высокого уровня, второе заседание которого пройдет сегодня.



По оценке сторон, подписание двусторонних мероприятий в рамках мероприятия сделает еще более разнообразной правовую базу, существующую между Грузией и Турцией.



Георгий Квирикашвили поблагодарил турецкого коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.















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