Грузия имеет уникальный шанс принять сессию ПА НАТО

23.05.2017 15:30 Грузия имеет уникальный шанс принять сессию ПА НАТО, заявляет председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили. По его словам, заседание ПА НАТО в государстве, не члене альянса, проводилось всего лишь четыре раза и все эти четыре страны сегодня являются членами НАТО.



Ираклий Сесиашвили приветствует проведение в Грузии сессии Парламентской ассамблеи НАТО.



«Действительно у Грузии есть уникальный шанс принимать Парламентскую ассамблею НАТО. Заседание Парламентской ассамблеи НАТО в государстве не члене проводилось всего лишь четыре раза и все эти четыре страны сегодня являются членами НАТО. Поэтому мы приветствуем проведение этого мероприятия в Грузии. Это с одной стороны – демонстрация прогресса, демократии, успеха Грузии и признание Грузии безопасной страной и в то же время, это осознание того, что у Грузии есть полная поддержка на пути интеграции в НАТО», - заявил Сесиашвили.



Заседание парламентской ассамблеи НАТО пройдет в Тбилиси 26-29 мая.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

