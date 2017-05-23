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Кумсишвили заявил, что его поставили рядом с Медведевым сняться в совместном фото


23.05.2017   17:57
По заявлению первого вице-премьера, министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили, не проводилось ни какой встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и лишь было сделано совместное, протокольное фото. Об этом Кумсишвили сказал журналистам, комментируя вопрос по поводу фото, сделанного в Турции на саммите Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC).

«Не было никакой встречи. Что касается фото, это было протокольное фото. Нас всех завели и поставили на то место», - отметил Кумсишвили.

Фото, на котором Дмитрий Кумсишвили и Дмитрий Медведев стоят рядом друг с другом, вызвало недовольство определенной части общества Грузии.

Напомним, что именно Дмитрий Медведев был президентом России в 2008 году, когда Россия осуществила военное вторжение в Грузию.






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