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Премьер Турции отметил успешность 25-летнего грузино-турецкого сотрудничества


23.05.2017   17:59
В течение 25 лет мы достигли такого уровня сотрудничества, которого другие страны не смогут достичь даже за сотни лет, - об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на совместной пресс-конференции, проведенной после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

По его же словам, две страны за этот короткий период достигли дружеских, братских отношений в направлении стратегического сотрудничества.

«В течение 25 лет мы достигли такого уровня сотрудничества, которого другие страны не смогут достичь даже за сотни лет. В настоящее время между Грузией и Турцией политические проблемы не стоят. Наоборот, по многим направлениям мы углубляем всеобъемлющее сотрудничество», - об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.






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