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В Грузии определят допустимую норму шума


23.05.2017   18:04
Готовятся поправки к Кодексу административных правонарушений о превышении допустимой нормы акустического шума в жилых домах, зданиях общественно-государственных учреждений в дневные и ночные часы.

Информацию об этом распространил депутат Отар Чрдилели.

По законодательной инициативе, превышение норм допустимого акустического шума в течение дня и ночи в жилых домах и зданиях общественных учреждений повлечет предупреждение физического или юридического лица.

Повторное совершение данного правонарушения в течение одного года с совершения правонарушения, предусмотренного по части 1 данной статьи, повлечет штраф физического лица в размере 150 лари, а юридического лица в размере 500 лари.

Совершение данного правонарушения третий раз, и совершение этого действия каждый раз после этого в течение одного года с совершения правонарушения, предусмотренного по части 1 этой статьи, повлечет штраф физического лица в размере 1000 лари.

Для этой статьи дневными часами считается время от 07:00 до 23:00 часов, ночными часами от 23:00 до 07:00 часов.

Допустимые нормы шума установлены техническим регламентом "О нормах акустического шума в жилых домах, и общественных зданиях и территориях".







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