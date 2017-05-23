В Грузии определят допустимую норму шума

23.05.2017 18:04 Готовятся поправки к Кодексу административных правонарушений о превышении допустимой нормы акустического шума в жилых домах, зданиях общественно-государственных учреждений в дневные и ночные часы.



Информацию об этом распространил депутат Отар Чрдилели.



По законодательной инициативе, превышение норм допустимого акустического шума в течение дня и ночи в жилых домах и зданиях общественных учреждений повлечет предупреждение физического или юридического лица.



Повторное совершение данного правонарушения в течение одного года с совершения правонарушения, предусмотренного по части 1 данной статьи, повлечет штраф физического лица в размере 150 лари, а юридического лица в размере 500 лари.



Совершение данного правонарушения третий раз, и совершение этого действия каждый раз после этого в течение одного года с совершения правонарушения, предусмотренного по части 1 этой статьи, повлечет штраф физического лица в размере 1000 лари.



Для этой статьи дневными часами считается время от 07:00 до 23:00 часов, ночными часами от 23:00 до 07:00 часов.



Допустимые нормы шума установлены техническим регламентом "О нормах акустического шума в жилых домах, и общественных зданиях и территориях".

















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