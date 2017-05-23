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Мы должны использовать все платформы для озвучивания важности суверенитета нашей страны - Кумсишвили


23.05.2017   19:12
Первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили подытожил прошедший в Турции саммит Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC). Как сообщил Кумсишвили на пресс-конференции, на саммите он выступил с речью

«Мы должны использовать все платформы и возможности для озвучивания того, насколько важны суверенитет и территориальная целостность нашей страны. Именно это было одним из основных посылов, озвученных на саммите BSEC. В нашем выступлении было отмечено, что страны Союза черноморского экономического сотрудничества нарушают такие важные параграфы устава черноморского экономического сотрудничества, как территориальная целостность, суверенитет и непоколебимость границ», - заявил Кумсишвили.

По его же словам, выступая с речью, он также акцентировал внимание на важности того, чтобы существующие конфликты были улажены в соответствии с уставом ООН и Хельсинского акта.







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