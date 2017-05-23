Депутат парламента Грузии приговорен к 15 годам в ОАЭ

23.05.2017 19:42



Хатер Массаад, Гела Микадзе и Георгий Джанашия обвиняются в хищении средств в особо крупных размерах.



Грузинские бизнесмены работавшие в компании RAKIA Georgia, также приговорены к выплате штрафа на сумму 17,2 млн. долларов США.



Суд также обязал Микадзе и Джанашия вернуть компании RAKIA незаконно присвоенные суммы. Микадзе должен будет выплатить компании 12,8 млн. долларов США, Джанашия — 4,4 млн. долларов.



Судебное разбирательство проходило по делу о подписании и последующем аннулировании соглашения, о создании совместного предприятии между грузинским Морским портом Поти, (в то время 100% порта принадлежало RAKIA) и компанией, именуемой Raystar Trade LLP. Данные договоренности заключались в период с 2010 по 2011 год.



«Сумма платежа по данным соглашениям составила 17,2 млн. долларов США. Эти деньги были перечислены Микадзе и Джанашии, на личные банковские счета в швейцарском банке», — сообщают в компании.



Следует отметить, что Гела Микадзе является одним из шести депутатов парламента Грузии, представленных по партийным спискам от «Альянса Патриотов, Объединенной Оппозиции» (лидеры — Давид Тархан-Моурави и Ирма Инашвили).



В предвыборном списке альянса он значился как беспартийный экс-директор дочерних компаний инвесторов из ОАЭ — «Rakeen Development» и «Ras Al Khaimah Investment Authority Georgia«, а также СИЗ «Rakia Georgia«.



С 2009 года ее 100%-ным владельцем и управляющим Свободной индустриальной зоной в городе Поти, была компания RAKIA Georgia Free Industrial Zone LLC, которая была основана инвестиционным фондом эмирата Рас Аль-Хайма (Ras Al Khaimah Investment Authority — RAKIA), и которая также владела портом Поти, 80% акций которого продала в апреле 2011 года.



С сентября 2016 года владельцем 85%-ой доли Свободной индустриальной зоны Поти стало государство, а RAKIA сохранила там только долю в размере 15%. Как сообщило в октябре Тбилисское бюро Радио «Свобода», RAKIA передала государству 85% своей доли взамен на списание тех штрафов, которые были наложены властями за невыполнение обязательств по контракту.





Источник: "СОВА" Уголовный суд города Рас-Аль-Хаймы (ОАЭ) приговорил экс-главу инвестиционного органа RAKIA Хатера Массаада, а также двух граждан Грузии занимавших руководящие посты в компании, к 15 годам тюремного заключения, сообщает портал Gulfbusiness.Хатер Массаад, Гела Микадзе и Георгий Джанашия обвиняются в хищении средств в особо крупных размерах.Грузинские бизнесмены работавшие в компании RAKIA Georgia, также приговорены к выплате штрафа на сумму 17,2 млн. долларов США.Суд также обязал Микадзе и Джанашия вернуть компании RAKIA незаконно присвоенные суммы. Микадзе должен будет выплатить компании 12,8 млн. долларов США, Джанашия — 4,4 млн. долларов.Судебное разбирательство проходило по делу о подписании и последующем аннулировании соглашения, о создании совместного предприятии между грузинским Морским портом Поти, (в то время 100% порта принадлежало RAKIA) и компанией, именуемой Raystar Trade LLP. Данные договоренности заключались в период с 2010 по 2011 год.«Сумма платежа по данным соглашениям составила 17,2 млн. долларов США. Эти деньги были перечислены Микадзе и Джанашии, на личные банковские счета в швейцарском банке», — сообщают в компании.Следует отметить, что Гела Микадзе является одним из шести депутатов парламента Грузии, представленных по партийным спискам от «Альянса Патриотов, Объединенной Оппозиции» (лидеры — Давид Тархан-Моурави и Ирма Инашвили).В предвыборном списке альянса он значился как беспартийный экс-директор дочерних компаний инвесторов из ОАЭ — «Rakeen Development» и «Ras Al Khaimah Investment Authority Georgia«, а также СИЗ «Rakia Georgia«.С 2009 года ее 100%-ным владельцем и управляющим Свободной индустриальной зоной в городе Поти, была компания RAKIA Georgia Free Industrial Zone LLC, которая была основана инвестиционным фондом эмирата Рас Аль-Хайма (Ras Al Khaimah Investment Authority — RAKIA), и которая также владела портом Поти, 80% акций которого продала в апреле 2011 года.С сентября 2016 года владельцем 85%-ой доли Свободной индустриальной зоны Поти стало государство, а RAKIA сохранила там только долю в размере 15%. Как сообщило в октябре Тбилисское бюро Радио «Свобода», RAKIA передала государству 85% своей доли взамен на списание тех штрафов, которые были наложены властями за невыполнение обязательств по контракту.











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