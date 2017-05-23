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Правительство Грузии создает портал электронных петиций ichange.gov.ge
23.05.2017 20:18
Правительство создает портал электронных петиций ichange.gov.ge Создание портала преследует целью включенность общества в государственную политику, обеспечение прозрачности решений и деятельности правительства. По постановлению правительства, инициировать электронную петицию перед правительством могут, и право подписаться под электронной петицией имеют все совершеннолетние граждане Грузии.
Электронная петиция будет принята и опубликована на портале ichange если:
1. В ней четко сформулировано требование об осуществлении конкретного реагирования правительством Грузии;
2. Принятие решения по требованию, предусмотренному электронной петицией, относится к полномочию правительства Грузии;
3. Петиция представлена на государственном языке;
Для рассмотрения электронной петиции, и получения официального ответа на нее необходимо, чтобы электронную петицию поддержали не менее 10 000 пользователей. Электронная петиция должна собрать подписи данного количества в течение 30 календарных дней с публикации на портале инициированной электронной петиции ichange. Если в течение указанного времени петиция не сможет набрать нужное количество подписей, она будет считаться просроченной, будет закрыта на портале ichange, и добавить подпись будет невозможно.
Правительство рассмотрит электронную петицию посредством комиссии экспертов электронной петиции, созданной в администрации правительства Грузии. По инициативе той же комиссии, по согласованию с начальником администрации правительства Грузии, электронная петиция может быть рассмотрена на заседании правительства Грузии.
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