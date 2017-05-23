МВФ называет Партнерский фонд одним из источников фискального риска

23.05.2017 20:22 Международный валютный фонд называет причины, вызывающие фискальные риски в стране. Постояннодействующий представитель фонда Франсуа Пешо заявил, что источником роста фискальных рисков могут стать т.н. проекты PPP (проекты, осуществленные по государственно-частному партнерству). Также источником, вызывающим риск, считают Партнерский фонд.



"С 2014 года государственный долг возрастает, и он составил в Грузии около 45% ВВП. Мы заботимся о фискальной консолидации, и сокращении фискального риска. Это означает поэтапное снижение бюджетного дефицита, а также снижение других фискальных рисков, одним из них являются PPP проекты, одним из источников фискального риска являются именно эти PPP проекты. Поэтому необходимо, чтобы у вас было определенное руководство по подобным проектам. Правительство должно знать, когда, и почему должно разделить риск частного сектора, а также как следует считать этот риск. Партнерский фонд также можно считать одним из источников фискального риска. Поэтому мы хотим лимитировать его, он может выдавать заем, и в то же время он является государственной компанией"- говорит Франсуа Пешо.



Напомним, что правительство уже начало работать над законодательством о проектах, созданных по публично-частному партнерству. Такие проекты назывались одной из причин приостановления предыдущей программы Валютного фонда в Грузии. А новая программа МВФ ограничивает новые займы Партнерского фонда, и устанавливает определенный потолок/предел его денежного дефицита.

















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