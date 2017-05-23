Рекомендации Венецианской комиссии обязательно будут учтены - Кобахидзе

23.05.2017 22:05 Могут быть определенные вопросы, в связи с которыми мы можем принять рекомендации Венецианской комиссии и эти рекомендации обязательно будут учтены, - об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в Берлине, по завершении конференции по проекту конституционного закона.



По его словам, проведенная двухдневная конференция соответствовала тем ожиданиям, которые были у грузинской стороны, что является гарантией того, что этот документ получит высокую оценку.



«Наша двухдневная конференция соответствует тем ожиданиям, которые у нас были и это гарантия того, что как со стороны Венецианской комиссии, так и со стороны наших крупных партнеров, мы получим очень высокую оценку. Еще раз отмечу, что документ соответствует фундаментальным принципам конституционного права. Могут быть критические вопросы, в связи с которыми мы можем принять рекомендации Венецианской комиссии и эти рекомендации обязательно будут учтены», - завил Ираклий Гобахидзе.



22-23 мая в Берлине при поддержке Германского общество по международному сотрудничеству (GIZ) прошла конференция по проекту конституционного закона. В ней приняли участие члены парламента Грузии: Тамар Чугошвили, Мамука Мдинарадзе, Георгий Кахиани, Георгий Ломия, Саломе Самадашвили, Зураб Чиаберашвили, представители администрации президента Грузии, парламентский секретарь грузинского правительства, представители международных и неправительственных организаций, а также эксперты.















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