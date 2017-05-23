Прокуратура начала расследование на основании промежуточного доклада Службы аудита

23.05.2017 22:25 Прокуратура Грузии начала расследование после опубликования Службой государственного аудита доклада, который касается передачи недвижимого имущества Мэрией Тбилиси.



Согласно информации прокуратуры, которая была опубликована 23 мая, из-за того, что Служба аудита не предоставила прокуратуре надлежащую информацию в соответствии с законом, расследование начато на основании опубликованной информации, в связи по возможным фактам превышения и злонамеренного использования служебных полномочий отдельными служащими по статьям 332 и 333 Уголовного кодекса Грузии.



«Прокуратура Грузии направила письмо Службе государственного аудита и запросила материалы текущего аудита, проводящегося ведомством, в связи с передачей Мэрией Тбилиси в 2016 году земельных участков, принадлежащих Тбилисскому муниципалитету. До этого времени Служба государственного аудита не предоставила указанных материалов», - говорится в заявлении прокуратуры.

Служба государственного аудита 22 мая опубликовала промежуточный доклад, в котором представлены документы об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности Тбилисского муниципалитета, о том, каким образом были переданы земли Мэрией Тбилиси одной из компаний в прошедшие годы. В материалах фигурирует имя бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе.



Руководитель Службы государственного аудита Лаша Тордия на проведенной 22 мая пресс-конференции заявил, что осуществленное на него нападение в одном из Тбилисских баров на прошлой неделе было связано именно с этим заключением аудита. После инцидента Лаша Тордия заявил, что физическое оскорбление ему нанесли Отар Парцхаладзе и сопровождающие его лица.



За час до опубликования промежуточного доклада Службы государственного аудита в МВД Грузии был проведен брифинг, на котором была опубликована видеозапись данного инцидента, сделанная камерами наблюдения. На снятых только с одного ракурса кадрах видно, что имел место спор между несколькими лицами, за которым последовала короткая физическая стычка и после вмешательства сотрудников охраны бара инцидент был прекращен.



На пресс-конференции МВД также представило краткую запись протокола допроса, как Лаши Тордия, так и Отара Парцхаладзе, в которой отмечается, что в ходе спора начальник Службы аудита взмахнул рукой, которая «незначительно затронула Отара Парцхаладзе и попала в область лба» лицу, сопровождавшего бывшего главного прокурора.



Лаша Тордия на своей пресс-конференции опроверг эту информацию и заявил, что «МВД является заинтересованной, предвзятой стороной, которая интерпретирует все те обстоятельства, которые имели место там».



«В том учреждении (баре) есть очень много камер, которые показывают, что произошло реально в «Эль-Центро», и я требую опубликовать все те видеозаписи, на которых очень хорошо увидит общество, кто был на самом деле первым нападавшим», - заявил Лаша Тордия.



«Мы стоим перед вызовами... исходя из работы Службы аудита, осуществляется прямое давление уже со стороны всех тех ведомств, которые вовлечены в расследование этого дела и все это направлено против нас потому, что мы не смогли бы доказать нашу правоту, но я не собираюсь отступать», - отметил Лаша Тордия, который обратился к Парламенту с просьбой о создании временной следственной комиссии в связи с этим делом.



Вопрос о создании парламентской Временной следственной комиссии на прошлой неделе был вынесен на заседании законодательного органа частью парламентской оппозиции, однако большинство посчитало нецелесообразным создание комиссии в связи с тем, что продолжается следствие и предложение было отклонено.



В связи с вышеуказанным инцидентом на своем брифинге 23 мая пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе заявила, что Парламент Грузии должен уделить особое внимание процессу расследования.



«Это расследование имеет не только правовое, но и политическое значение, так как, еще раз подчеркиваем, что дело касается эффективного функционирования государства. президент, который является гарантом эффективного функционирования государственных органов в стране, внимательно наблюдает за процессами и в будущем будет наблюдать за развитием событий», - заявила Эка Мишвеладзе.



17 мая специальное заявление опубликовали сотрудники Службы государственного аудита, которые призвали президента Грузии, правительство, Парламент, гражданское общество и международные организации, поддержать службу «в обеспечении гарантий независимости на надлежащем уровне».



«Для нас крайне оскорбительны высказанные за последние дни обвинения о предвзятости деятельности Службы государственного аудита. Хотим сообщить обществу, что подготовленный нами каждый доклад по аудиту основывается на международных стандартах аудита», - говорится в заявлении сотрудников Службы государственного аудита.



Civil Georgia











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