Томас Маркерт призвал к консенсусу по проекту Конституции Грузии

23.05.2017 23:04 Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт призвал все стороны в Грузии к достижению консенсуса по спорным вопросам в проекте изменений в Конституцию страны. Как сообщили грузинские телекомпании, об этом Маркерт заявил в ходе первого дня обсуждения законопроекта на специальной конференции в Берлине. Эта конференция организована при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества и проходит в Берлине 22−23 мая.



Маркерт выделил среди спорных вопросов два основных — это порядок выборов президента и вопрос распределения мандатов, которые в результате выборов будут отданы избирателями не прошедшим в парламент партиям.

В разработанном государственной конституционной комиссией законопроекте предусмотрен переход к непрямой системе выборов президента и принцип передачи нераспределённых мандатов победившей на выборах партии. Эти два положения конституционного законопроекта вызвали протест как у оппозиции, так и у президента Грузии и представителей неправительственного сектора.



На призыв секретаря Венецианской комиссии откликнулась парламентский секретарь президента Анна Долидзе, которая поддержала достижение консенсуса по спорным моментам конституционного законопроекта. Вместе с представителями парламента и неправительственных организаций Долидзе принимает участие в проходящей в Берлине конференции.



По заявлению Анны Долидзе, президент Грузии Георгий Маргвелашвили с самого первого дня обсуждения конституционных изменений говорил о необходимости достижения консенсуса по спорным и вызывающим разногласия вопросам. По её словам, президент постоянно подчеркивает, что проект новой Конституции должен стать документом национального согласия.



По-своему оценил заявление Маркерта председатель парламента Ираклий Кобахидзе, который в беседе с журналистами отметил, что в ходе первого дня обсуждения законопроекта в Берлине секретарь и эксперты Венецианской комиссии каких-либо замечаний в связи с изменениями избирательной системы не делали.



Что касается консенсуса, о котором говорил секретарь Венецианской комиссии, Кобахидзе поддержал и подчеркнул важность достижения широкого согласия по основному закону страны.



«Консенсус особенно важен, когда дело касается Конституции, основного закона, но он зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько созрел политический спектр для такого консенсуса. Мы не пожалеем усилий, главное, чтобы политическая оппозиция проявила соответствующее отношение. В таком случае консенсус будет достигнут. Наша главная задача — создать такой документ, который будет полностью совместим с правовыми принципами и сформирует очень совершенную систему парламентского правления. Если эта цель будет достигнута, то в этом случае Конституция действительно заложит очень прочные основы для стабильного развития демократических процессов в нашей стране», — подчеркнул Кобахидзе.



Судя по словам председателя парламента, достижение консенсуса он понимает как убеждение оппонентов в правильности линии, разработанной правящей партией.















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