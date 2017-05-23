Президенты Грузии и Литвы провели телефонную беседу

23.05.2017 23:07 Сегодня, 23 мая, состоялся телефонный разговор президента Литвы Дали Грибаускайте с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Об этом сообщили в канцелярии президента Литвы.



Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью в Литве и Грузии, вопросы сотрудничества между НАТО и Грузией.



Разговор состоялся в преддверии саммита НАТО, назначенного на 25 мая в Брюсселе. Маргвелашвили попросил Грибаускайте о поддержке при обсуждении на предстоящем саммите важных для Грузии вопросов.



По словам Грибаускайте, «очень важно, чтобы НАТО сохранял приверженность политике открытых дверей, а о Грузии и Украине, которые стремятся к членству в этой организации, не забывало международное сообщество».



По словам Грибаускайте, «Грузия, испытавшая на себе прямую военную агрессию России, всеми силами стремится создавать безопасное будущее для своего народа, защищать и охранять свой суверенитет и территориальную целостность». Литва, добавила она, понимает вызовы, с которыми сталкивается эта страна, и твердо поддерживает ее решение стать членом трансатлантического сообщества.















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