Премьер Турции: Мы никогда не забудем о поддержке Грузии

23.05.2017 23:21 Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что его страна придает большое значение стратегическому сотрудничеству с Грузией и никогда не забудет ту поддержку, которую правительство Грузии оказало его стране в период попытки военного переворота. Об этом турецкий премьер заявил на пресс-конференции в Тбилиси 23 мая.



Подводя итоги второго заседания Совета по стратегическому сотрудничеству, которое прошло в столице Грузии, Йылдырым отметил, что встреча была очень продуктивной и успешной, и на ней были рассмотрены актуальные для отраслевых министерств вопросы.



«Мы придаем большое значение проведенной встрече. Результаты этого сотрудничества станут ясны в ближайшее время», — подчеркнул премьер.



Он напомнил, что первое заседание Совета состоялось в июле 2016 года в Анкаре, спустя три дня после попытки военного переворота. И эта встреча также была очень успешной.



«Мы успешно сумели ликвидировать попытку переворота. Важнейшим был немедленный визит премьер-министра Грузии, который изменил свои планы, чтобы подтвердить перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Мы этого не забудем», — заверил Йылдырым.



Он также отметил, что второе заседание совпадает с 25-летием установления дипломатических отношений между Грузией и Турцией, и высоко оценил тот уровень сотрудничества, которого страны достигли за этот период.



«Во время холодной войны Турция и Грузия находились в противоборствующих лагерях, но за 25 лет мы достигли такого уровня сотрудничества, которого другие страны не смогли бы достичь и за сотни лет», — заявил Бинали Йылдырым и подчеркнул, что сейчас никаких политических проблем между Грузией и Турцией не существует и обе страны связывает плодотворное сотрудничество в самых разных направлениях и сферах.



Как сообщалось ранее, делегация Турции во главе с премьером прибыла в Тбилиси 22 мая вечером. 23 мая состоялась встреча премьеров Грузии и Турции в формате один на один, после чего прошло второе заседание грузино-турецкого Совета по стратегическому сотрудничеству, по итогам которого был подписан ряд документов. Первое заседание Совета состоялось в июле 2016 года в ходе визита премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Турцию.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

