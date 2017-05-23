Президент Грузии: Конституция должна быть «для всех»

23.05.2017 23:32 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили с самого начала говорил о необходимости создания проекта Конституции на основе широкого консенсуса, заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе на брифинге 23 мая. Так она прокомментировала те заявления, которые были сделаны представителями Венецианской комиссии в Берлине в ходе обсуждения конституционного законопроекта.



«Представители Венецианской комиссии заостряют внимание на значении консенсуса между обществом и партиями для того, чтобы новая Конституция была жизнеспособной и долгосрочной. В отношении конституционных изменений президент с самого первого дня говорил о необходимости принятия консенсусного документа. Заявления на эту тему он делал неоднократно. Президент считает, что, несмотря на существующие разногласия, необходимо создать документ согласия», — пояснила позицию Георгия Маргвелашвили пресс-спикер.



Она подчеркнула важность освобождения страны от порочной традиции принятия Конституции, подогнанной под интересы одной — правящей партии.



«Президент считает, что мы раз и навсегда должны освободиться от печальной традиции, когда конституционные изменения представляют измышления только одной партии. Мы должны суметь найти путь и создать Конституцию общенационального согласия, которая будет Конституцией для всех. Еще раз напомню, что именно в этом состоит и призыв Венецианской комиссии», — подчеркнула Эка Мишвеладзе.















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