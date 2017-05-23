|
Президент Грузии: Конституция должна быть «для всех»
23.05.2017 23:32
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили с самого начала говорил о необходимости создания проекта Конституции на основе широкого консенсуса, заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе на брифинге 23 мая. Так она прокомментировала те заявления, которые были сделаны представителями Венецианской комиссии в Берлине в ходе обсуждения конституционного законопроекта.
«Представители Венецианской комиссии заостряют внимание на значении консенсуса между обществом и партиями для того, чтобы новая Конституция была жизнеспособной и долгосрочной. В отношении конституционных изменений президент с самого первого дня говорил о необходимости принятия консенсусного документа. Заявления на эту тему он делал неоднократно. Президент считает, что, несмотря на существующие разногласия, необходимо создать документ согласия», — пояснила позицию Георгия Маргвелашвили пресс-спикер.
Она подчеркнула важность освобождения страны от порочной традиции принятия Конституции, подогнанной под интересы одной — правящей партии.
«Президент считает, что мы раз и навсегда должны освободиться от печальной традиции, когда конституционные изменения представляют измышления только одной партии. Мы должны суметь найти путь и создать Конституцию общенационального согласия, которая будет Конституцией для всех. Еще раз напомню, что именно в этом состоит и призыв Венецианской комиссии», — подчеркнула Эка Мишвеладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна