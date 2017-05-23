Турция поддерживает территориальную целостность Грузии

23.05.2017 23:49 Турция продолжит поддержку двух основных принципов в отношениях с Грузией — принципа территориальной целостности и суверенных прав грузинского государства. Об этом турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил на пресс-конференции в Тбилиси 23 мая.



«Никто не имеет права нарушать эти две данности. Любые проблемы, которые могут возникнуть, должны решаться путем взаимного сотрудничества. При решении проблематики, связанной с Абхазией и Цхинвальским регионом, следует учитывать упомянутые мною два основных принципа», — пояснил Йылдырым.



Он также заверил, что Турция продолжит поддержку Грузии на пути интеграции в европейские и евроатлантические структуры.



«Мы поддерживаем интеграцию Грузии с НАТО и евроатлантическими структурами. Особенно хочу подчеркнуть значение безвизового сообщения со странами Шенгенской зоны и поздравить Грузию с этим достижением», — заявил турецкий премьер.



Как сообщалось ранее, делегация Турции во главе с премьером прибыла в Тбилиси 22 мая вечером. 23 мая состоялась встреча премьеров Грузии и Турции в формате один на один, после чего прошло второе заседание грузино-турецкого Совета по стратегическому сотрудничеству, по итогам которого был подписан ряд документов. Первое заседание Совета состоялось в июле 2016 года в ходе визита премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Турцию.















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