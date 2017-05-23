Оппозиция передала прокуратуре данные о возможной коррупционной схеме в мэрии Тбилиси

23.05.2017 23:51 В главной прокуратуре Грузии заинтересовались обнародованным оппозиционной партией «Гражданская платформа – Новая Грузия» исследованием, в котором говорится о возможной коррупционное схеме в мэрии Тбилиси.



В связи с этим сегодня в прокуратуру для опроса пригласили представительницу партии Теону Чалидзе. Дело касается результатов мониторинга, проведенного группой, работающей по социальным вопросам партии.



Итоги исследования в начале мая представил лидер партии Георгий Вашадзе. Согласно этим данным, должностные лица мэрии присваивают крупную сумму, предназначенную для питания неимущих в 63 бесплатных столовых столицы для социально незащищенных лиц. Следствие ведется по 180 статье УК Грузии (мошенничество).



«Мы предоставили информацию о существующем исследовании. Еще раз подчеркнули те нарушения, на которых мы делали акцент. Как нам сказал следователь, ведутся соответствующие следственные мероприятия. Надеюсь, что расследование дойдет до конца и обязательно будут наказаны те лица, которые богатеют за счет неимущих», — сказала Теона Чалидзе журналистам после опроса.



По результатам исследования, высокопоставленные лица мэрии и сакребуло (горсовета) за счет бесплатных столовых ежегодно присваивают около 8-10 миллионов лари (порядка 3,2-4 миллионов долларов).



В исследовании оппозиционной партии отмечено, что на сегодняшний бесплатными столовыми в Тбилиси пользуются 39 тысяч 251 человек, а еще порядка 7 тысяч человек находятся в очереди.



По словам Вашадзе, для этих людей создаются искусственные барьеры, в результате чего они не могут ежедневно пользоваться сервисом.



Между тем в мэрии обвинения оппозици назвали популизмом и клеветой.



По информации мэрии, на сегодняшний день порядка 39 тысяч бенефициаров раз в день получают горячий обед, калорийность которого составляет 1100 калорий.



Глава городской службы здравоохранения и социального обслуживания мэрии Тбилиси Гела Чивиашвили в ответ на критику Вашадзе заявил, что в условиях нового правительства в Тбилиси существенно улучшилось санитарное и гигиеническое состояние столовых, качество питания, упорядочен учет бенефициаров и мониторинг проводится постоянно.



"Новости-Грузия"











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