Грузия и Турция будут совместно реставрировать памятники культуры

24.05.2017 10:28 Для реставрации памятников, находящихся на территории Грузии и Турции, будет создана совместная рабочая группа.



Сегодня в администрации правительства Грузии была подписана программа, предусматривающая сотрудничество между двумя странами в сфере культуры на 2017-2018 годы.



В Тбилиси во главе с премьер-министром Бинали Йылдырымом с официальным визитом находится представительная правительственная делегация Турции.



Как отмечается в соглашении, страны будут сотрудничать в таких сферах искусства, как театр, кино, литература, культурное наследие, а также в других стратегических направлениях.



«Согласно документу, стороны осуществят реставрацию существущих на территории Грузии памятников османского наследия и расположенных на территории Турецкой республики памятников грузинского наследия. Они также обеспечат сотрудничество компетентных органов и создание совместной рабочей группы», — говорится в сообщении министерства культуры Грузии.



Процес сотрудничества Грузии и Турции в сфере культурного наследия будет состоять из нескольких этапов.



Первый этап будет предусматривать отбор на территориях обоих государств тех памятников культурного наследия, которые нуждаются в срочной реставрации, чтобы исключить риск разрушения. Оценка этих памятников будет произведена согласно методологическим принципам, определенным Международным советом по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) и действующим в этой сфере стандартам международной документации.



Второй этап предполагает отбор памятников культурного наследия, которые нуждаются в необходимости реставрационных работ с целью улучшения состояния их консервации.



«Должны будут определены корректировочные мероприятия, касающиеся тех памятников культурного наследия, реставрация которых уже осуществилась до подписания этой программы. В отношении осуществленных над ними работ у сторон имеются замечания и рекомендации методологического характера», — отмечают в ведомстве.



И, наконец, на третьем этапе программы в рамках компетенции сторон должна будет произойти инвентаризация объектов культурного наследия.



В рамках сотрудничества Грузии и Турции в сфере культурного наследия согласно разработанным рабочей группой рекомендациям, стороны утвердят совместный план действий.



Как сообщают в министерстве культуры Грузии, стороны договора берут на себя обязательство согласно действующему в их странах законодательству содействовать представителям второй стороны в поиске информации и документации, хранящихся в их национиональных и ведомстсвенных архивах (фотографии, проекты, гравюры, карты и др.) и передачи их копий.



До начала процесса физической реставрации стороны проведут комплексное исследование памятников (археологическое, геологическое, искусствоведческое и конструкционное) согласно определенным Международным советом по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) методологическим принципам и действующим в этой сфере стандартам международной документации.



Стороны также обязуются подключить к данному процессу исследования соответсвующих специалистов.



"Новости-Грузия"











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