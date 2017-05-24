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Грузинские депутаты назначены на должности в ПА «Евронест»
24.05.2017 10:51
Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Роман Какулия и Ирина Пруидзе назначены на должности в Парламентской ассамблее "Евронест", говорится в сообщении на сайте законодательного органа страны.
Какулия стал сопредседателем комитета по вопросам энергетической безопасности ПА "Евронест", а Пруидзе — вице-председателем комитета по вопросам экономической интеграции. Соответствующее решение приняли на объединенном заседание комитетов в Кишиневе.
На заседании рассмотрели отчет на тему "Преодоление влияния экономического кризиса для сокращения безработицы среди молодежи". Документ был подготовлен при соавторстве Пруидзе.
Наряду с членами парламентов в работе заседания принимают участие также представители НПО и академических кругов из стран "Восточного партнерства". В рамках мероприятия состоится встреча с представителями правительства Молдовы и с председателем парламента Андрианом Канду.
Евронест — это межпарламентская ассамблея, созданная для сближения государств — участников программы "Восточное партнерство" с Евросоюзом.
"Восточное партнерство" (ВП) — программа открытого сотрудничества Европейского союза с шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа не предусматривает членства в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение.
В настоящее время ПА "Евронест" возглавляет депутат Европарламента Ребекка Хармс.
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