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27-28 мая в Грузии по традиции отметят День диаспоры


24.05.2017   11:15
Посвященные Дню диаспоры мероприятия пройдут в Тбилиси 27-28 мая по инициативе Министерства иностранных дел Грузии. День диаспоры отмечается ежегодно 27 мая. Впервые этот день отметили в 2008 году, он был введен по инициативе третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

В этом году ко Дню диаспоры приурочено присвоение одной из набережной в Тбилиси имени Левиля - поместья во Франции, принадлежащего правительству Грузии. Поместье на окраине Парижа было приобретено представителями правительства Демократической Республики Грузия, которые в 1921 году вынуждены были бежать из страны после того, как власть захватили большевики. Поместье Левиль многие годы был центром грузинской диаспоры в Европе.

27 мая в Тбилиси пройдет форум «Сильная диаспора для единой Грузии». Его участники рассмотрят вопросы, связанные с ролью диаспоры в народной дипломатии и СМИ, в развитии экономики, сотрудничества в сферах образования и науки, спорта и культуры. 28 мая посвященные Дню диаспоры культурные мероприятия пройдут не только в Тбилиси, но и в Мцхета.

В июне состоится награждение представителей диаспоры за особые заслуги - вклад, внесенный в развитие науки, народную дипломатию, популяризацию грузинской культуры, спорта, также за благотворительную деятельность. Будет и номинация «Иностранный друг Грузии».






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