Грузия на 40-м месте в мире по открытости данных

24.05.2017 11:22 Грузия продвинулась в мировом рейтинге на 20 ступеней с точки зрения открытости данных, и находится на 40-м месте среди 115 стран. Об этом сказано в ежегодном исследовании Open Data Barometer, которое проводит организация World Wide Web Foundation. Информацию о рейтинге распространило 1tv.



По данным Open Data Barometer за 2015 год, Грузия в рейтинге занимала 60-е место, а в рейтинге 2016 года она на 40-м месте.



В рейтинге проанализированы 15 показателей, у Грузии наилучший показатель в контексте прозрачности бюджета и доступности данных образования (95 очков из 100). С точки зрения публикации данных переписи населения, и сферы здравоохранения показатель страны составляет 80 очков из 100. На 15 очков оценили открытость информации о результатах выборов, а также доступность данных расписания транспорта. Самую низкую оценку Грузия получила с точки зрения информации о владельцах земли, и доступности детальных правительственных расходов (5 очков из 100).



По результатам 2016 года лидерами рейтинга являются Великобритания, Канада, Франция, США, а на местах Свазиленд и Йемен.

















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