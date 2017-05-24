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Грузия на 40-м месте в мире по открытости данных


24.05.2017   11:22
Грузия продвинулась в мировом рейтинге на 20 ступеней с точки зрения открытости данных, и находится на 40-м месте среди 115 стран. Об этом сказано в ежегодном исследовании Open Data Barometer, которое проводит организация World Wide Web Foundation. Информацию о рейтинге распространило 1tv.

По данным Open Data Barometer за 2015 год, Грузия в рейтинге занимала 60-е место, а в рейтинге 2016 года она на 40-м месте.

В рейтинге проанализированы 15 показателей, у Грузии наилучший показатель в контексте прозрачности бюджета и доступности данных образования (95 очков из 100). С точки зрения публикации данных переписи населения, и сферы здравоохранения показатель страны составляет 80 очков из 100. На 15 очков оценили открытость информации о результатах выборов, а также доступность данных расписания транспорта. Самую низкую оценку Грузия получила с точки зрения информации о владельцах земли, и доступности детальных правительственных расходов (5 очков из 100).

По результатам 2016 года лидерами рейтинга являются Великобритания, Канада, Франция, США, а на местах Свазиленд и Йемен.







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