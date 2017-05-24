Власти всячески попытаются превратно истолковать позицию Венецианской комиссии - Чхартишвили

24.05.2017 11:55 В Берлине обсуждались конституционные поправки. На конференции, организованной Обществом по международному сотрудничеству Германии (GIZ), с конституционными изменениями секретаря и экспертов Венецианской комиссии ознакомил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе уверен, что эксперты Венецианской комиссии дадут положительное заключение по конституционным изменениям и в отношении избирательной системы, и в отношении всего документа в целом. «Одобрит ли проект конституции Венецианская комиссия?» - с таким вопросом мы обратились к представителям общественности, пишет газета «Резонанси».



«Что-то одобрит, а что-то - нет. Это не имеет значения. Решение Венецианской комиссии носит рекомендательный характер. Оно не обязательно. Для страны важно, чтобы закон отвечал ее интересам, а не интересам Венецианской комиссии. Будет хорошо, если Венецианская комиссия одобрит такой закон, который отвечает интересам страны», - заявила в беседе с корреспондентом издания правозащитница Нана Какабадзе.



«Венецианская комиссия лишь дает рекомендации. Все власти по-разному интерпретируют их рекомендации. Я уверен, к сожалению, что их заключение дойдет до народа в переделанном или измененном виде. Действующие власти не учтут их рекомендации. Они всячески попытаются превратно истолковать позицию Венецианской комиссии и противопоставить этому что-то еще», - заявил руководитель «Института демократии» Лаша Чхартишвили.



«Я не могу сказать, одобрит или нет. Есть явные недостатки, которые не нравятся грузинскому обществу. В этом случае мнение Венецианской комиссии меня мало интересует. Для меня главное - мнение народа, а Венецианскую комиссию я ставлю на десятый план. Я не увидел, что они уважают альтернативный путь. У нас хорошие режиссеры и они бы лучше поставили эти спектакли», - считает архитектор-урбанист Ладо Вардосанидзе.



«Я не знаю, что скажет Венецианская комиссия. Меня больше интересует мнение нашего народа. Насколько мне известно, народу ничего не нравится, но я не понимаю, почему с обществом никто не считается. Мы не такие глупые, как они говорят. Думаю, мы можем подумать, чего мы хотим, а чего - нет», - заключила певица Ирма Сохадзе.















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