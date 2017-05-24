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Беларусь и Грузия обменяются опытом в создании геоинформационных систем
24.05.2017 11:57
Беларусь и Грузия обменяются опытом в области создания геоинформационных систем прикладного назначения для управления территориями. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета по имуществу, сообщает БЕЛТА.
В Тбилиси состоятся встречи и переговоры руководителей Национального кадастрового агентства (НКА) Госкомимущества Беларуси и Национального агентства публичного реестра Министерства юстиции Грузии (НАПР).
На встрече с менеджментом НАПР будут представлены приоритетные направления работы грузинского агентства и его текущих проектов в области разработки, внедрения и использования в системе государственной регистрации недвижимости электронных процессов и сервисов, передовых технологий (в том числе построенных на основе технологий блокчейн), геоинформатики, инфраструктуры пространственных данных, опыт создания и развития адресной системы.
Делегация НКА посетит архив и резервный центр (back-up centre) НАПР, Дом юстиции и региональный офис НАПР в Телави. Грузинский опытом в области создания геоинформационных систем прикладного назначения, изучение процессов разработки и внедрения технологий блокчейн в систему регистрации недвижимости планируется использовать при определении будущих направлений развития системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в Беларуси.
Совместно с грузинскими коллегами НКА будет сформирован приоритетный перечень мероприятий, направленных на перенос и адаптацию деловых процессов и технологий.-
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