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Макаллистер попросил грузинские власти обратить внимание на рекомендации Венецианской комиссии


24.05.2017   12:26
Я попросил представителей грузинской стороны в связи с конституционными изменениями обратить особое внимание на рекомендации Венецианской комиссии, так как это эксперты в данной сфере, - об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель комитета Европарламента по внешним делам Дэвид Макаллистер.

По его словам, в рамках визита в Грузию обсуждался проект конституционных изменений.

«Понимаем, что ни одна система не безупречна. Мы приветствуем тот факт, что представители правительства Грузии получают от Венецианской комиссии интенсивные консультации. Мы поддерживаем проведение широких консультаций с гражданским обществом и оппозицией, чтобы у этих коренных изменений в стране была большая поддержка.

Я попросил представителей грузинской стороны в связи с конституционными изменениями обратить особое внимание на рекомендации Венецианской комиссии, так как это эксперты в данной сфере», - заявил Дэвид Макаллистер.







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