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Украинцы «чувствительно» поздравят Кремль с Днем России


24.05.2017   13:26
​В 00:00 11 июня 2017 года в силу вступит решение ЕС о визовой либерализации для Украины, а уже 12 июня в Москве будут торжественно праздновать День России.

Замглавы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль уверена, что безвиз станет лучшим "подарком" для Кремля.

Дипломат напомнила, что до одного из главных праздников РФ осталось меньше месяца и Украина не останется в стороне: Киев готовит “чувствительный подарок” Кремлю в этот день.

"12 июня РФ отмечает свой день (якобы независимости от кого-то). Чувствительнее "подарка" не найти", - прокомментировала Зеркаль.

Напомним, решение о безвизовом режиме Украины и стран ЕС было опубликовано 22 мая.

В то же время в Кремле негативно отреагировали на эту новость, разразившись потоком запугиваний и "предупреждений" о мрачных перспективах после этого решения ЕС.






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