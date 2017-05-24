Обсуждения кандидата на пост мэра Тбилиси начнутся в конце мая - Каладзе

24.05.2017 13:29 Обсуждения по подбору кандидата на пост мэра Тбилиси "Грузинская мечта" начнет в конце мая. Об этом заявил вице-премьер Кахи Каладзе, отвечая на вопрос, рассматривается ли он кандидатом «Грузинской мечты» в мэры Тбилиси.



«Что касается кандидатуры, обсуждение в связи с этим начнется в конце мая и, соответственно, у вас будет полная информация в связи со всеми кандидатурами, которые могут быть рассмотрены. В этом нет никакого секрета. Пока об этом разговора не было, еще рано», - заявил Каладзе.



В СМИ распространяется информация, «Грузинская мечта» рассматривает на пост мэра Тбилиси кандидатуру Кахи Каладзе.















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