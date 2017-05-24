Хухашвили: Кобахидзе на посту председателя парламента - одно большое недоразумение

24.05.2017 13:51 Эксперт Гия Хухашвили в интервью газете "Квирис палитра" прокомментировал народные обсуждения поправок к Конституции. Он отметил, что эти обсуждения не имеют ничего общего со "всенародными" и представляют фарс.



"Прежде всего, скажу, что это не может считаться всеобщим обсуждением. Соберете двести человек по непонятному принципу в каком-нибудь регионе, и как эти двести человек могут отражать настроение всего региона? Кроме того, председатель парламента всегда говорит, что, что бы ни говорили на этих собраниях, это ничего не изменит, и для них главной является позиция Венецианской комиссии. Если эти встречи не имеют значения, и вы зависите только от Венецианской комиссии, тогда получается, что этот процесс является фарсом",- отметил Хухашвили.



По его словам, пребывание во власти таких людей, как председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, опасно.



"По моим наблюдениям, у Ираклия Кобахидзе только два состояния: одно - маска, абсолютно лишенная эмоции, второе - полная истерика. У него нет обычного человеческого диапазона, а это очень опасно в политике. Именно проявление этого мы увидели в филармонии. Возможно, вы с кем-то не согласны, но неправильно из-за этого называть его недостойными эпитетами. Не знаю, почему он позволяет себе это", - заявляет эксперт.



Хухашвили подчеркивает, что тот факт, что "кто-то посадил" его в кресло председателя парламента, вовсе не означает, что наличия у него какого-либо авторитета.



"Авторитет добывается биографией, конкретными действиями, и вкладом. Не говоря ничего о той теории заговора, которую он постоянно развивает в адрес президента. Пребывание Ираклия Кобахидзе на посту председателя парламента является одним большим недоразумением в истории Грузии, которое обязательно надо исправить. Это, прежде всего, является большим бременем для него самого"- заявил Гия Хухашвили.

















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