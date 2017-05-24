В Грузии считают циничным назначение Кулахметова

24.05.2017 14:16 В Грузии назвали циничным решение президента России Владимира Путина назначении Марата Кулахметова на должность т.н. посла РФ оккупированном Россией Цхинвалськом регионе Грузии.



Как заявил госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, данный шаг можно расценивать как очередную провокацию российских властей.



«Я помню Кулахметова. Мы неоднократно встречались в период, когда я был послом в Вене. Он был т.н. миротворцем в Цхинвальском регионе. Этот шаг – очередная провокация. Кулахметов – обычный оккупант, как и другие российские военные, находящиеся на месте. Поэтому то, что именно его командировали в Цхинвальский регион можно воспринимать как циничный шаг», — заявил Виктор Долидзе.



Продолжением деструктивной политики в отношении оккупированных территорий со стороны России, назвала назначение Кулахметова нарушения министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



«Эти действия, безусловно не имеют для нас никакой правовой и легитимной основы. Причем, речь идет о лице которое принимало участие в событиях 2008 года. Это вписывается в линию политики, которую к сожалению и по сей день продолжает осуществлять Российская Федерация на территории Грузии».



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.















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