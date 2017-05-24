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«Европейская Грузия» обещает повысить пенсии во всех районах, в которых победит на местных выборах


24.05.2017   14:24
"Движение за свободу - Европейская Грузия" проводит встречи с пенсионерами. По словам лидера парламентского меньшинства Давида Бакрадзе, во всех тех районах, где в выборах местного самоуправления победит "Европейская Грузия", возрастет пенсия.

"Будут сэкономлены деньги, и накопленные средства пойдут на повышение пенсий. Что я подразумеваю под экономией: сократятся бюрократические расходы, сократится устройство на работу активистов, родственников, друзей, не будет премий и надбавок, не будет расходов на роскошь, машин, безгранично раздутых затрат на бензин, не будет инфраструктурных расходов, которые служили распилу денег между родственниками"- заявил оппозиционный депутат.

По его же словам, экономия этих денег без изменения бюджета должна дать минимальный рост пенсий на 20 лари по всей Грузии.

"Во многих регионах рост будет выше, например, по нашим расчетам, в Рустави рост пенсии составит 30 лари, в Поти 55 лари, в Тбилиси 50 лари. У нас есть конкретные расчеты сэкономленных денег, и каждый наш кандидат будет знать точную сумму, в каком количестве возрастет пенсия для пенсионеров его района уже с октября в случае, если он победит. Пришло время, чтобы вместо премий деньги шли на рост пенсий"- заявил Давид Бакрадзе.







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