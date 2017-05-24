В Грузии, Кыргызстане и Молдове объявлен проект «Группа пользователей «Azersky»»

24.05.2017 14:49



Цель проекта «Группа пользователей «Azersky»» предоставить возможность для оценки пользы спутниковых изображений Azersky/SPOT6 для научно-исследовательских институтов, университетов, а также профессоров, студентов, исследователей или для любы лиц, занимающихся научными исследованиями в Грузии, Кыргызстане и Молдове, а также предоставить пользователям платформу для обмена отзывами об использовании и эффективности Azersky.



Участники могут представить свои проекты до 20 июля 2017 года. Азеркосмос предоставит бесплатные спутниковые изображения со спутника Azersky/SPOT6 для выбранных проектов. Проекты будут оцениваться на основе таких критериев, как креативное пользование спутниковыми изображениями Azersky/SPOT6, возможность их реализации, научное значение и нововведения.



Дополнительную информацию можно получить на сайте ОАО "Азеркосмос" .





О компании ОАО Азеркосмос



ОАО «Азеркосмоc» является единственным спутниковым оператором на Южном Кавказе. Управляемый «Азеркосмосом» телекоммуникационный спутник «Азерспейс-1», предоставляет высоконадежные услуги радиовещания и широкополосные решения для своих клиентов в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и Кавказе, а также в Центральной Азии. Спутник, служба в орбите которого составит как минимум 15 лет, был выведен в орбиту 8 февраля 2013 года и оснащен 36 транспондерами: 24 в C-диапазоне и 12 в Ku-диапазоне на 46 ° восточной долготы. В декабре 2014 года Азеркосмос взял на себя права на эксплуатацию и коммерциализацию оптического спутника наблюдения Земли Аzersky, с высоким разрешением (1,5 м), и тем самым вступил в коммерческий бизнес по услугам наблюдения Земли, включая геоинформационные услуги. Стратегические планы развития компании включают расширение зоны обслуживания и спектра услуг посредством запуска второго телекоммуникационного спутника Azerspace-2 на 45° восточной долготы в 2018 году.



оператор спутниковой связи Республики Азербайджан ОАО «Aзеркосмос» рад объявить о проекте Группа пользователей «Azersky» для граждан Грузии, Киргизии и Молдовы.Цель проекта «Группа пользователей «Azersky»» предоставить возможность для оценки пользы спутниковых изображений Azersky/SPOT6 для научно-исследовательских институтов, университетов, а также профессоров, студентов, исследователей или для любы лиц, занимающихся научными исследованиями в Грузии, Кыргызстане и Молдове, а также предоставить пользователям платформу для обмена отзывами об использовании и эффективности Azersky.Участники могут представить свои проекты до 20 июля 2017 года. Азеркосмос предоставит бесплатные спутниковые изображения со спутника Azersky/SPOT6 для выбранных проектов. Проекты будут оцениваться на основе таких критериев, как креативное пользование спутниковыми изображениями Azersky/SPOT6, возможность их реализации, научное значение и нововведения.Дополнительную информацию можно получить наО компании ОАО АзеркосмосОАО «Азеркосмоc» является единственным спутниковым оператором на Южном Кавказе. Управляемый «Азеркосмосом» телекоммуникационный спутник «Азерспейс-1», предоставляет высоконадежные услуги радиовещания и широкополосные решения для своих клиентов в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и Кавказе, а также в Центральной Азии. Спутник, служба в орбите которого составит как минимум 15 лет, был выведен в орбиту 8 февраля 2013 года и оснащен 36 транспондерами: 24 в C-диапазоне и 12 в Ku-диапазоне на 46 ° восточной долготы. В декабре 2014 года Азеркосмос взял на себя права на эксплуатацию и коммерциализацию оптического спутника наблюдения Земли Аzersky, с высоким разрешением (1,5 м), и тем самым вступил в коммерческий бизнес по услугам наблюдения Земли, включая геоинформационные услуги. Стратегические планы развития компании включают расширение зоны обслуживания и спектра услуг посредством запуска второго телекоммуникационного спутника Azerspace-2 на 45° восточной долготы в 2018 году.











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