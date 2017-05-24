Цихелашвили: Правового измерения назначению Кулахметова нет

24.05.2017 15:00 Для нас правового измерения назначению Марата Кулахметова нет, к тому же, речь идет о лице, которое непосредственно участвовало в событиях 2008 года, - об этом заявила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, комментируя назначение т.н. послом России в оккупированной Россией Цхинвальский регион Грузии Марата Кулахметова.



«Для нас абсолютно неприемлемо любое т.н. назначение, которое в рамках т.н. признания Россией еще раз нарушает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Поэтому, разумеется, у этого нет никакого легитимного и правового измерения для нас. К тому же, речь идет о лице, которое непосредственно участвовало в событиях 2008 года. Я просто не могу сделать другой комментарий. Это укладывается в линию той политики, которую Российская Федерация по сей день осуществляет на территории Грузии», - заявила Кетеван Цихелашвили.



Президент России Владимир Путин назначил т.н. послом РФ в т.н. т.н. Южной Осетии Марата Кулахметова, освободив от этой «должности» Эльбруса Каргиева.



Марат Кулахметов возглавлял российские миротворческие силы, дислоцированные в Цхинвальском регионе Грузии, во время российского военного вторжения в Грузию в августе 2008 года. Тогда российские миротворцы под командованием Кулахметова с первых же минут военных действий заняли просепаратистскую позицию, отказавшись выполнять свои миротворческие обязательства.



7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России- ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

















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