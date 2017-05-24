В парламенте начинается рассмотрение вопроса отмены трехлетнего испытательного срока для судей

24.05.2017 15:15 В парламентском комитете по юридическим вопросам начинается рассмотрение вопроса отмены трехлетнего испытательного срока для судей. Дело касается судей, которые должны быть назначены бессрочно. Сегодня состоится первое слушание.



По словам парламентского большинства, изменения осуществляются соответственно решениям, принятым конституционным судом.



Тем временем оппозиция говорит о попытке монополизации правящей командой государственных институтов, в том числе судебной системы.



"Мы видим, как происходит отбор судей в Высший совет юстиции, каких судей назначают на постоянной основе. Все их действия содержат вопросы"- заявил член ЕНД Акакий Минашвили.



По заявлению членов "Европейской Грузии", упразднением испытательного срока, власть возвращает судьям долг за те дела, по которым решение было принято по политическому признаку.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

