Упразднение городам статуса самоуправляемых - оппозиция обжалует решение в суде

24.05.2017 17:27 Упразднение городам статуса самоуправляемых по-прежнему остается предметом критики. Парламентское большинство не считает отмену статуса ослаблением городов. В правящей команде заявляют, что реформа самоуправления преследует целью только их усиление.



"В городах, как в развитых демократиях, будут избираться мэры, а некоторым городам будет расширено свое полномочие. Ни бюджетное, ни организационное уменьшение полномочий в действительности не произойдет"- заявил член "Грузинской мечты" Гия Вольски.



Оппозиция считает непонятными аргументы власти. В "Европейской Грузии" заявляют, что реформа вызовет ослабление самоуправляющихся городов.



"Упразднение самоуправления городов является очередным вредоносным решением "Грузинской мечты", означающим концентрацию власти на центральном уровне, что значит, что решение ежедневных проблем местного населения будет еще больше осложнено"- заявил Ираклий Абесадзе.



"Национальное движение" также собирается обжаловать то решение городского собрания Зугдиди, по которому городу отменили статус самоуправляемого. Члены партии требуют признать недействительным принятый протокол.



"На примере Зугдиди выявилось, что это заседание проводилось на фоне всяческих нарушений. Председатель городского собрания несколько раз сбегал с заседания, потом по настоятельному требованию СГБ и губернатора его вновь вернули назад, и заставили принять незаконное решение. Разумеется, мы обжалуем протокол, который был составлен на заседании городского собрания, и, разумеется, все мы будем включены в процесс, который будет мешать осуществлению этого проекта"- заявил Георгий Ботковели.

















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