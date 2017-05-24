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Правительство Южной Кореи передало Грузии в подарок маршрутные машины


24.05.2017   17:41
В рамках совместного проекта Организации международного сотрудничества правительство Южной Кореи передало Грузии в подарок пять маршрутных машин. На официальном мероприятии присутствовали заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания и временный поверенный по делам тбилисского офиса посольства Республики Кореи Ким Ин Хван.

Заместитель министра подчеркнул особое сотрудничество Грузии и Южной Кореи в последние годы, как в двухстороннем, так и многостороннем формате. По заявлению Давида Джалагания, подарок будет перераспределен в центральной власти, а также в регионе Самегрело-Земо Сванети.

Сегодня же временный поверенный по делам тбилисского офиса посольства Республики Кореи Ким Ин Хван встретился с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.







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