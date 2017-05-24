Генпрокуратура Украины возбудила дело против замдиректора НАБУ Угулава

24.05.2017 18:55 Генеральная прокуратура Украины начала расследование против первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Угулава.



Угулава до 2012 года работал заместителем Главного прокурора Грузии, а, после смены власти в 2012 году, уехал в Украину. В апреле 2015 года глава НАБУ Артем Сытник назначил его своим первым заместителем.

Угулава подозревают в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу.



«Согласно полученным данным, в момент назначения на должность первого заместителя директора НАБУ, он не утратил гражданства Грузии, состоял на учете Службы гражданства и миграции Грузии и фактически имел гражданство указанного государства до июня 2016 года», — сказано в судебном решении в части обоснования ходатайства Генпрокуратуры.



Следствие считает, что Угулава, при приеме на государственную службу в НАБУ, внес в официальные документы заведомо ложные сведения об отсутствии у него гражданства другого государства, нарушив тем самым закон «О государственной службе».



Кроме того, Генпрокуратура расследует возможное уклонение Угулавы от уплаты налогов. Утверждается, что 2016 году он продал свои права на зарегистрированную в Грузии компанию LLC Transportir, за что получил прибыль в размере более 125 тысяч долларов, но не уплатил в государственный бюджет Украины 18% от этой суммы.



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня сообщил, что дело, в котором фигурирует Угулава, находится на стадии проверки заявления о преступления. По его словам, заявление о совершенном преступлении потупило в прокуратуру Украины от юридической компании, а также от двух народных депутатов Верховной Рады.



Сам заместитель директора НАБУ назвал досудебное расследование в отношении него давлением на ведомство. Углава также сказал, что действия сотрудников Генпрокуратуры в его отношении незаконны.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/genprokuratura-ukrainy-vozbudila-delo-protiv-zamdirektora-nabu-ugulava/#t20c















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