Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Повышение уровня знания грузинского языка и развитие абхазского языка является приоритетом государства


24.05.2017   19:06
Межведомственная комиссия под руководством Кетеван Цихелашвили собралась для рассмотрения вопросов о повышении знания государственного языка, абхазского языка, и преподавания для представителей этнических меньшинств на их родном языке. Комиссия рассмотрела программы и проекты, текущие в рамках государственной стратегии гражданского равенства.

"Сегодняшнее специальное заседание межведомственной комиссии мы посвящаем одному из наиболее приоритетных вопросов для государства, это повышение уровня знания государственного грузинского языка, а также защита и развитие второго государственного языка, защищенного Конституцией Грузии, абхазского языка. В нашей стратегии гражданской интеграции и равенства это является одним из главных приоритетов. На сегодня в некоторых регионах, и некоторых группах представителей меньшинств уровень знания грузинского языка пока еще не такой, чтобы все могли равно включиться в разные сферы жизни страны. Это фактически является дверью к их успеху, их включенности, поэтому долг государства, максимально создать возможности нашим согражданам, чтобы изучить государственный язык. А также существуют проблемы другого рода, когда грузинский язык ограничивается и преследуется в Гальском районе. Поскольку существуют угрозы не только в отношении грузинского, но и абхазского языка, долг нашего государства, максимально активизировать механизмы защиты языка. Сегодня мы проводим заседание комиссии потому, что хотим, чтобы эта политика стала еще более приоритетной, появился еще более систематизированный подход в отношении защиты и развития государственного языка, как грузинского, так и абхазского"- заявила Кетеван Цихелашвили,

В заседании государственной межведомственной комиссии участвовали заместитель министра образования и науки Лия Гигаури, а также представители других государственных ведомств, высших учебных учреждений, и органов местного самоуправления.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Шесть новых авиакомпаний планируют полеты в Батуми в летний курортный сезон
Более 20 объектов общественного питания закрыты в Грузии из-за нарушений
Шесть вин «Шато Мухрани» стали призерами престижного конкурса в Лондоне
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
В Праге состоится грузино-абхазская встреча
Темур Надарая придумал схему, как обойти жителям Гали закон о гражданстве Грузии
Гражданин Германии задержан на абхазской линии оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦБ Казахстана будет добиваться возврата пенсионных $250 млн, инвестированных в бумаги банка Азербайджана
Абдулатипов предлагает поправки к закону об экстремизме
«Свободное слово» считает репрессиями давление на журналистов Северного Кавказа
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна