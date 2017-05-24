Повышение уровня знания грузинского языка и развитие абхазского языка является приоритетом государства

24.05.2017 19:06 Межведомственная комиссия под руководством Кетеван Цихелашвили собралась для рассмотрения вопросов о повышении знания государственного языка, абхазского языка, и преподавания для представителей этнических меньшинств на их родном языке. Комиссия рассмотрела программы и проекты, текущие в рамках государственной стратегии гражданского равенства.



"Сегодняшнее специальное заседание межведомственной комиссии мы посвящаем одному из наиболее приоритетных вопросов для государства, это повышение уровня знания государственного грузинского языка, а также защита и развитие второго государственного языка, защищенного Конституцией Грузии, абхазского языка. В нашей стратегии гражданской интеграции и равенства это является одним из главных приоритетов. На сегодня в некоторых регионах, и некоторых группах представителей меньшинств уровень знания грузинского языка пока еще не такой, чтобы все могли равно включиться в разные сферы жизни страны. Это фактически является дверью к их успеху, их включенности, поэтому долг государства, максимально создать возможности нашим согражданам, чтобы изучить государственный язык. А также существуют проблемы другого рода, когда грузинский язык ограничивается и преследуется в Гальском районе. Поскольку существуют угрозы не только в отношении грузинского, но и абхазского языка, долг нашего государства, максимально активизировать механизмы защиты языка. Сегодня мы проводим заседание комиссии потому, что хотим, чтобы эта политика стала еще более приоритетной, появился еще более систематизированный подход в отношении защиты и развития государственного языка, как грузинского, так и абхазского"- заявила Кетеван Цихелашвили,



В заседании государственной межведомственной комиссии участвовали заместитель министра образования и науки Лия Гигаури, а также представители других государственных ведомств, высших учебных учреждений, и органов местного самоуправления.

















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